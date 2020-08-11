Белорусская оппозиция создаст «комитет государственного спасения»

Бежавший из Белорусии политик Валерий Цепкало анонсировал создание «комитета государственного спасения». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оппозиция будет добиваться от международного сообщества полноценного признания Светланы Тихановской законно избранным президентом Белоруссии.

В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов.

На фоне массовых протестов Тихановская выехала в Литву. Она призналась, что ее поставили перед выбором. Вскоре в сети появилось видеообращение политика. Она попросила граждан оставаться дома и не принимать участия в протестных акциях. По одной из версий, Тихановская записала видео под давлением, когда ее удерживали в здании ЦИК.