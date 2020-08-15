Штаб Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти. Ее обращение опубликовано в Telegram-канале «Страна для жизни».

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Также объявлено о начале приема заявок на участие в совете. Будущий член совета должен быть гражданином Белоруссии, быть готовым «очно и лично участвовать в работе совета», при этом потенциальному кандидату должна доверять «та широкая социальная группа, которую он представляет (например, врачи, учителя, рабочие, бизнес-сообщества)».

«Можно просто заявить о своем желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь», — говорится в сообщении.

Тихановская вынужденно уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. В штабе рассказали, что видео, на котором она призывает граждан не выходить на протесты, было записано под давлением силовиков в кабинете главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидии Ермошиной.

На этом фоне в Белоруссии не стихают уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента.