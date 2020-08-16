В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске

В Александра Тарайковского, который погиб во время протестных акций в Минске, могли стрелять из нелетального оружия. Таким образом его гибель прокомментировал глава МВД Белоруссии Юрий Караев, передает TUT.BY.

«Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь... Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником», — заявил Караев, напомнив, что на протестах в США погибло еще больше людей.

Министр также отметил, что среди пострадавших оказались не только протестующие, но и сотрудники возглавляемого им ведомства. «Мне очень жаль этого погибшего. Еще больше — побитых. Они тоже пострадали. А больше всего — моих 129 сотрудников», — пояснил он.

Ранее в августе в сети появилось несколько видео, на которых с разных ракурсов запечатлен момент предполагаемого убийства силовиками Тарайковского. В частности, на кадрах видно, как белорус идет в сторону сотрудников правоохранительных органов с поднятыми руками, в которых нет взрывного устройства, от разрыва которого, по версии МВД республики, погиб мужчина. Затем со стороны силовиков виднеется вспышка, после чего на белой футболке мужчины появляется кровавое пятно, и он падает на землю.

Погибший в уличных протестах в Минске — 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь. 15 августа в Минске прошли акции памяти Тарайковского.