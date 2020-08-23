Работники изолятора в Минске стали тайно вывозить жертв пыток за город

Работники изолятора временно содержания (ИВС) на улице Окрестино в Минске, прозванного «пыточным» за жестокость по отношению к заключенным, перестали публично выпускать сильно избитых людей. Об этом пишет корреспондент «Ленты.ру» в репортаже из волонтерского лагеря, разбитого у стен учреждения.

По словам одной из волонтеров, из-за того, что происходящее здесь привлекло внимание прессы и людей, поэтому жертв пыток перестали выпускать из дверей изолятора, где на них сразу обратят внимание. Особенно избитых заключенных тайно вывозят за город, в район МКАДа, иногда просто на улицу подальше от ИВС, и просто «выбрасывают» из автозаков, рассказала женщина.

«У нас есть машины, которые едут за автозаками и подбирают людей, но на днях водителя просто обстреляли», — говорит она.

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Ранее сообщалось, что белорус, пропавший 12 августа в день последнего силового разгона митинга, был найден повешенным в лесопарке в Минске. По неподтвержденным данным, на его теле были следы избиений.

Его вдова Евгения Кривцова рассказала, что в последний раз ее муж Никита выходил на связь с семьей, когда в первой половине дня 12 августа, когда направлялся на работу в Королев Стан (Минская область). Последняя локация, где отметился его телефон — Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в Минске. Женщина искала мужа 10 дней, но даже не смогла выяснить, был ли он задержан.

Волонтеры начали дежурить у стен изолятора еще после первого силового разгона митинга в день выборов 9 августа. Изначально там собралась очередь из людей, которые не могли найти близких. Постепенно на помощь к ним и тем, кого выпускают из ИВС, стали приезжать добровольцы, готовые оказывать разнообразную помощь — психологическую, юридическую, медицинскую и другую, а также бесплатно накормить.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.