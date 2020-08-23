В СК Белоруссии прокомментировали смерть пропавшего после протестов белоруса

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины, найденного повешенным в лесу в разгар акций протеста в Минске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

В публикации сказано, что гибель гражданина не носит криминальный характер, на его теле нет видимых повреждений. Он числился пропавшим без вести с 12 августа. По словам жены погибшего, незадолго до исчезновения супруг захотел развестись. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что белорус не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах, его не задерживали на демонстрациях.

О смерти гражданина Белоруссии Никиты Кривцова стало известно 22 августа. Последний раз он выходил на связь с родными 12 августа в первой половине дня во время поездки на работу в Королев Стан (Минская область). Издание «Наша Нива» писало, что, по неподтвержденной информации, на трупе были следы побоев. Жена погибшего затруднилась прокомментировать эти данные и то, был ли он на акциях протеста 12 числа. Она выразила уверенность, что муж не мог убить себя, потому что «был слабым для этого».