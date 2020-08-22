Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение силовикам стабилизировать ситуацию и навести порядок в стране за два дня. Его слова приводит ТАСС.

«Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — заявил глава государства, призвав министерство внутренних дел и комитет государственной безопасности (КГБ) по Гродненской области «в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области».

Лукашенко также подчеркнул, что вооруженные силы должны защищать границы, но вынуждены держать солдат на улицах городов и площадях.

Ранее президент призвал население простить силовиков за ошибки во время протестов.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.