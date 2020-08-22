Лукашенко призвал белорусов простить ошибки силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал население простить ошибки силовиков во время протестов. Видео его выступления на митинге в Гродно опубликовано на Youtube-канале RT на русском.

«Команда с Польши, у нас есть все эти телефонные разговоры: "Давить ментов!". За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Куда вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. (...) Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите им!» — сказал Лукашенко о силовиках. Он добавил, что 60 процентов из снимков, на которых люди показывают синяки после избиений ОМОНа — постановочные.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в министерстве.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.