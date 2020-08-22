Лукашенко рассказал о самом серьезном решении за четверть века

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приведение основных частей вооруженных сил в полную боевую готовность и переброска войск на западное направление стали его «самым серьезным решением за четверть века». Об этом сообщает Sputnik.

По словам Лукашенко, сейчас его больше всего беспокоит внешний фактор. «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что вместо занятия экономикой и насущными проблемами вынужден уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

О решении привести войска в боевую готовность Александр Лукашенко заявил 18 августа. Подчеркивалось, что части полностью готовы к исполнению своих обязательств, несмотря на то что многие были задействованы в подавлении протестов.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются вторую неделю, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.