Лукашенко приказал применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военному командованию республики задействовать «самые жесткие меры», чтобы отстоять территориальную целостность государства. Об этом сообщает Sputnik.

Так, посещая полигон под Гродно, лидер страны заявил, что против Белоруссии используют сценарий цветных революций, особенностью которых является применение внешнего фактора.

«Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию, подключили внешний фактор», — заявил президент.

Лукашенко заверил, что оппоненты планируют рассредоточить силы белорусских военных, а также отвлечь людей от внутренней обстановки путем напряжения ситуации на внешней границе. «Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — уточнил президент, добавив, что если они введут войска, то на стране можно поставить крест.

21 августа Лукашенко заявил о желающих «отсечь» Гродно у страны. По его словам, «заварушку» в Белоруссии планировали США, а европейцы им «подыгрывали». Он уверен, что был создан специальный центр под Варшавой, а некоторым белорусам заплатили или «задурили голову».

Президент Белоруссии также утверждает, что Запад решил «подтянуть» республику к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся Прибалтика и Украина. При этом Лукашенко заверил, что у него полное взаимопонимание с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.

В Белоруссии вторую неделю идут массовые протесты с требованием провести новые президентские выборы. Митинги жестко разгонялись. Запад раскритиковал действия белорусских властей.

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