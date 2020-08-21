Белоруссия открестилась от данных ООН о четырех погибших во время протестов

Белоруссия открестилась от данных, которые ранее подтвердила ООН, о четырех погибших во время протестов в республике. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила РИА Новости, что ведомство не подтверждало ООН такую информацию.

При этом ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белоруссии подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.

«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в министерстве.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.