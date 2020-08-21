Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать его посредником между французским лидером Эммануэлем Макроном и движением «желтых жилетов», передает «Интерфакс».

Таком образом Лукашенко ответил на предложение Макрона о посредничестве в диалоге белорусских властей с гражданским обществом. «Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном», — сказал Лукашенко.

Он также посоветовал Германии и Франции разобраться со своими проблемами. По его мнению, западные лидеры, которые «озаботились Беларусью», пытаются «отвести внимание от своих проблем». Ранее Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить в роли посредника в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.

19 августа Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в Белоруссии. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил он.

В Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись. Действия белорусских властей вызвали критику на Западе.