Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Евросоюзу поддержать протесты в Белоруссии — лицемерие, и ему стоит поддерживать участников демонстраций в странах Евросоюза. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета? — таким вопросом задалась Захарова, обыграв формулировку французского политика.

Она добавила, что ждет, когда ЕС начнет более самостоятельно, без просьб отдельных президентов, мобилизовываться на поддержку протестов в собственном пространстве. «Лицемерие как оно есть», — заключила Захарова.

Ранее 17 августа стало известно, что Макрон опубликовал соответствующее воззвание в Twitter. До этого протесты поддержал также Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов. Арестованы несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые до карантина проходили каждую субботу.