Европа поддержала протестующих в Белоруссии

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал протестующих в Белоруссии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что сегодня, 16 августа, сотни тысяч людей вышли на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. «Евросоюз стоит с народом Белоруссии», — заявил Боррель.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на все события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Кроме того, ЕС начал работу над санкциями против властей Белоруссии. В частности, они будут введены против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.