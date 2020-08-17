Макрон поддержал протестующих в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макарон поддержал протестующих в Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

По мнению французского лидера, Европейский союз (ЕС) должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».

Ранее в поддержку протестующих высказался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Европе считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Кроме того, ЕС начал работу над санкциями против властей Белоруссии. В частности, они будут введены против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.