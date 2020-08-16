Чехия сочла катастрофой ситуацию в Белоруссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал катастрофой ситуацию в Белоруссии. Видеообращение размещено в Facebook, передает ТАСС.

По мнению главы правительства, существует два сценария развития событий в Белоруссии. Первый предполагает, что протесты завершатся, как в 1989 году в Чехии, «бархатной революцией», и в стране состоятся свободные выборы, «без манипуляций диктатора». Другой возможный сценарий — «Пражская весна» 1968 года, когда была применена военная сила.

Бабиш добавил, что считает необходимой поддержку протестующих странами Евросоюза. По его прогнозам, значительную роль в урегулировании ситуации в Белоруссии могли бы сыграть страны Вишеградской группы — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

Кроме того, чешский премьер осудил действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который под угрозой увольнения заставил госслужащих и сотрудников государственных предприятий выйти на акцию в свою поддержку. «Это манипулирование, отключенный интернет. Арест журналистов, избиение невинных людей. Это абсолютно недопустимо», — подытожил он.

10 августа Лукашенко заявил, что из «Польши, Великобритании и Чехии были звонки», оттуда якобы пытались управлять действиями протестующих в Минске. Он назвал овцами граждан, выступающих против официальных результатов выборов главы государства.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.