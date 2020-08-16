В Нью-Йорке устроили митинг в поддержку протестов в Белоруссии рядом со штаб-квартирой ООН. Видео опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах слышно, как люди, большинство из которых одеты в белое, скандируют использующийся оппозицией лозунг «Жыве Беларусь» («Да здравствует Белоруссия»). Некоторые из них стоят с бело-красно-белым флагом Белоруссии, который был государственным символом республики в 1991-1995 годах.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз начинает работу над санкциями против властей Белоруссии. По его словам, Евросоюз не признает результаты выборов в Белоруссии. Он сообщил, что ЕС вводит санкции против тех, кто ответственен за фальсификацию результатов голосования и насилие во время протестов.

По данным белорусского ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.