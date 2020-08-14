Меркель потребовала освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель потребовала немедленно и без дополнительных условий освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Вечером 13 августа из минского Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина, куда свозят задержанных на митингах протестующих, начали выпускать людей. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. Некоторые граждане показали следы от ударов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.