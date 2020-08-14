Врач скорой помощи в Минске описала избиения людей в изоляторе

В Минске врач скорой помощи Анастасия рассказала о том, как задержанных участников протестов избивают в изоляторах. Ее слова публикует РИА Новости в Telegram.

«Их постоянно избивали так, что ребята просто выли. Это был страшный вой», — описала она, добавив, что слышала каждую ночи, как задержанных избивали.

Медик также рассказала, что ее задержали в ходе акции протеста врачей в Минске. По ее словам, силовики заявляли, что участвующие в акции медики — «не врачи, а непонятно кто». «Когда мы сидели на улице и машины проезжали, все были в шоке, что врачи в халатах белых стоят на коленях, а у нас возле головы автоматы», — сказала врач.

Ранее белорусский адвокат Антон Гашинский рассказал, что сотни задержанных в ходе акций протеста в Минске написали заявления о жестоком обращении. Он отметил, что первые сутки люди ночевали на земле и траве, а кормить их начали только на третьи сутки. По его словам, в первые сутки людей избивают, однако это не связано с выбиванием каких-то показаний, а «просто воспитывают».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.