Лукашенко рассказал о планах «броситься на Россию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах неких сил «броситься на Россию». Об этом сообщается в Telegram-канале RT на русском.

Отвечая на вопрос корреспондента RT о диалоге между Москвой и Минском, Лукашенко начал говорить об угрозах. «Скажу главное. Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: "Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии". Не в Белоруссии, это у вас, вот здесь, на западной границе. Давят, травят. И мы с [президентом России Владимиром] Путиным здесь сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию», — заключил он.

Ранее Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку, назвав его своим другом. Президент Белоруссии рассказал, что именно российский глава советовал ему выйти и выступить перед своими сторонниками.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.