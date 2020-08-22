Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина, назвав его своим другом. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал RT.

На записи показано, как глава государства отвечает на вопрос российского журналиста о том, почему президент так долго не выходил к своим людям. Лукашенко подчеркивает, что боялся столкновений в тот острый период. «И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали», — заявил он.

При этом президент говорит спасибо Путину, который в телефонном разговоре тоже спрашивал: «Что ты молчишь?»

«Я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот вы услышали», — резюмирует Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что у него есть полное взаимопонимание с российским коллегой. «Я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — отметил он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».