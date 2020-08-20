Кремль ответил на призыв вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, глава государства Владимир Путин ранее поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах. Так на призывы к повторному голосованию ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 20 августа.

«И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков высказал обеспокоенность в связи с тем, что определенные силы, которые он не стал конкретизировать, осуществляют косвенное и «даже прямое вмешательство» в дела республики.

18 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили происходящее в республике. В тот же день эту тему с российским лидером обсудили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Общаясь с европейскими лидерами, Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, это может усугубить ситуацию в стране.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными.