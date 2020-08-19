Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, впервые обозначив позицию Кремля по выборам главы республики, передает РИА Новости в среду, 19 августа.

Песков также констатировал попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

Также он заявил, что пока нет потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве.

18 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили происходящее в республике. В тот же день эту тему с российским лидером обсудили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Общаясь с европейскими лидерами, Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, это может усугубить ситуацию в стране.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.