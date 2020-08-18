В Минск прибыл российский спецсамолет

В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Согласно открытой информации, воздушное судно с бортовым номером RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково в 16:07 и совершило посадку в международном аэропорту столицы Белоруссии в 17:18 по местному времени (совпадает с московским). Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику.

Карта полета Ту-214ВПУ из Москвы в Минск 18 августа 2020 года Скриншот: Flightradar24

В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является СЛО «Россия». По словам источника газеты «БИЗНЕС Online», аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как «высотный пункт управления».

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы. Так, 12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс. Об их цели не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Белоруссии и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, начавшихся 9 августа. Белорусские граждане не верят в официальные результаты выборов главы республики, согласно которым Лукашенко одержал разгромную победу над главным кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. В Минске и других городах страны проходят многотысячные митинги с требованием проведения новых, честных выборов и прекращения произвола со стороны правоохранительных органов.