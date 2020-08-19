Кремль отреагировал на данные о полете самолета ФСБ в Минск

Кремль не располагает информацией о полете самолета ФСБ России в Минск. Так на соответствующие данные СМИ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«[Директор ФСБ Александр] Бортников летал? Про самолет ничего не могу сказать, не располагаю информацией», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов кремлевского пула.

В Минск вечером 18 августа прибыл российский самолет Ту-214ВПУ с бортовым номером RA-64523. В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является специальный летный отряд «Россия», однако источники газеты «БИЗНЕС Online» сообщали, что этот самолет, строившийся в начале 2010-х, предназначен для ФСБ. Официально эта информация не подтверждалась и не опровергалась, но известно, что некоторые полеты данного воздушного судна совпадали с маршрутами зарубежных визитов директора ФСБ Александра Бортникова — 18-19 февраля 2015 года глава российской спецслужбы участвовал в саммите в Вашингтоне, и в те же дни в американскую столицу прибыл Ту-214ВПУ.

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы. Так, 12 августа в республику прибыли два Ту-134АК из состава ВКС России — самолеты, предназначенные для правительственных перевозок и оснащенные салоном люкс. О цели прилета не сообщалось, но спустя два дня стало известно о возвращении в Россию 32 граждан, ранее задержанных в Белоруссии и объявленных там бойцами ЧВК Вагнера.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Жители не верят в официальные результаты выборов главы республики, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей. Также демонстранты жалуются на насилие со стороны силовиков.