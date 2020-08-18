Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию

В Минобороны Белоруссии объяснили причину пролета над Москвой своего военно-транспортного самолета Ил-76МД. Слова представителя ведомства Натальи Гаврусик приводит Tut.by.

В министерстве утверждают, что на этом транспортнике белорусские команды направлялись в Россию для участия в конкурсах «Аварийный район» и «Полевая кухня». Самолет, говорит Гаврусик, сначала полетел до подмосковной Кубинки, а затем до Новосибирска, где выгрузил команды для участия в конкурсах в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020.

«После приземления в Новосибирске команда, участвовавшая в "Суворовском натиске", уже российским бортом полетела в Благовещенск. А наш самолет вернулся в Мачулищи (поселок в Минской области страны — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила представитель Минобороны.

Гаврусик также предупредила, что в ближайшее время полеты в рамках АрМИ-2020 еще будут осуществляться.

Ил-76МД с бортовым номером EW-005DE около 6:30 по местному времени в среду, 12 августа, вылетел из белорусской столицы и приземлился в районе подмосковной Кубинки, где расположен военный аэродром. Затем, около 10:46, предположительно, транспортник покинул авиабазу и спустя четыре часа полета приземлился в аэропорту Новосибирска. В обратную сторону самолет выдвинулся спустя три часа после посадки — в 23:00 по местному времени он совершил посадку в аэропорту Минска.