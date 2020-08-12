Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию

Появились подробности рейса спецборта Воздушно-космических сил (ВКС) России в Белоруссию. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.

Согласно информации на портале, авиаперелет из Москвы в Минск в среду, 12 августа, осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области.

Помимо самолета с бортовым номером RA-65690, о котором сообщалось ранее, в белорусскую столицу около 11:15 вылетело судно с номером RA-65992. Спустя примерно три часа, в 14:26, второй борт вылетел в обратном направлении.

О прибытии одного из спецбортов ВКС России на территорию Белоруссии стало известно ранее в среду, 12 августа — в 9:44 он вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Известно, что на воздушном судне имеются опознавательные знаки ВВС России.

Ту-134АК — самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами спецсвязи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров.

12 августа в России ежегодно отмечается день Военно-воздушных сил.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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