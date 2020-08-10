В резиденции Лукашенко заметили приземлившийся вертолет

На территории Дворца независимости, одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко, заметили вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Уточняется, что вертолет совершил посадку, а потом летал над резиденцией на малой высоте. Параллельно с этим по ее территории перемещался президентский кортеж.

9 августа сообщалось, что самолет Лукашенко вылетел из Минска. Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция. Высказывались предположения, что в самолете может находиться семья Лукашенко.

Вечером 9 августа, в день президентских выборов, по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.