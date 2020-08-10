Рабочие одного из белорусских заводов начали забастовку

Часть работников Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин начала забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Издание Onliner.by пишет со ссылкой на одного из рабочих, что предприятие продолжает работу, однако сотрудники провели встречу с генеральным директором и представителем профкома, где выдвинули политические требования.

Сообщается, что на завод прибыли автобусы с сотрудниками ОМОН и автозаки. Руководство предприятия недоступно для комментариев.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.