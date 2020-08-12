В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России

На территории Белоруссии приземлился спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

Согласно информации сервиса, пассажирский самолет Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в среду, 12 августа, вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области и около 7:51 по местному времени приземлился в районе населенного пункта Замок в Минской области. На данном воздушном судне имеются опознавательные знаки ВВС России.

Скриншот: FlightRadar

Ту-134АК — самолет с салоном повышенной комфортности, располагающий 24 местами и салоном люкс на 13 пассажиров. Часть воздушных судов такого типа, как правило, оборудовалась средствами спецсвязи и предназначалась в основном для ВВС и правительственных перевозок. Также VIP-лайнер отличается наличием второй двери для пассажиров со встроенным трапом.

12 августа в России ежегодно отмечается день Военно-воздушных сил.

10 августа на территории Дворца независимости, одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко, заметили вертолет. Аппарат совершил посадку, а потом летал над резиденцией на малой высоте. Параллельно с этим по территории резиденции перемещался президентский кортеж.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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