Россияне раскрыли способы проникнуть в Турцию через Белоруссию

Российские туристы начали делиться в социальных сетях способами проникновения на территорию Турции через Белоруссию. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, по информации издания, сейчас популярность набирает сообщество в Facebook «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни». В нем одна россиянка подробно рассказала о поездке в Аланью во время пандемии коронавируса.

«Я гражданка РФ, вчера приехала из Питера в Минск с водителем, сейчас уже в Стамбуле, ждем второй самолет до Антальи. На самом деле все очень просто. И без ВНЖ [вида на жительство] всех пускают в Турцию. Наш отель нас уже ждет в Аланье. Welcome to Turkey, друзья», — написала путешественница.

Большинство читателей восхитились ее поступком и бросились узнавать подробности, в то время как другие возмутились нарушением законов. «Скоро откроют нормальные рейсы, зачем нарушать закон и лететь окольными путями за цену крыла самолета?» — поинтересовалась одна комментаторша.

Как выяснили специалисты TourDom, такой метод действительно обходится россиянам недешево — стоимость одного места в такси составляет от 5 до 20 тысяч рублей, авиабилеты могут обойтись в 32 тысячи рублей, а трансфер до Аланьи —еще примерно 3-5 тысяч рублей.

Также, по данным портала, совершить «партизанский путь» получится только в одну сторону. «Если турист, вылетев из Белоруссии, решит вернуться на родину прямым рейсом из Турции, сразу возникнет вопрос — а как вы оказались в стране без разрешающих документов?» — пояснили в TourDom.

7 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россияне во время пандемии продолжают летать в Турцию через другие страны, в частности, Белоруссию. Как отметила эксперт, в условиях пандемии коронавируса россиян «никто не ограничивал в конституционных правах» и даже при нынешних обстоятельствах существует авиационное сообщение, хоть и «сильно ограниченное».

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