Стало известно о летающих в Турцию во время пандемии россиянах

Россияне продолжают летать в Турцию через другие страны, в частности Белоруссию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Как отметила Ломидзе, в условиях пандемии коронавируса россиян «никто не ограничивал в конституционных правах» и даже при нынешних обстоятельствах существует авиационное сообщение, хоть и «сильно ограниченное».

«Есть соседние страны. Казахстан, правда, уже закрылся опять на карантин, но Белоруссия открыта. Поэтому да, есть люди, которые на свой страх и риск принимают такое решение, летят, например, из Минска», — сказала она, отметив, что таким образом россияне летают в Турцию и Болгарию, где нет ограничений.

При этом исполнительный директор АТОР подчеркнула, что попасть из Белоруссии в основные страны Европы у туристов не получится даже при наличии визы, поскольку эти государства сейчас закрыты для стран «третьего круга», в том числе и России.

«Въехать с туристической визой в те страны, пока не объявили режим открытости, не получится», — подытожила она.

Ранее в АТОР дали прогноз по восстановлению международного авиасообщения в России. По словам Майи Ломидзе, в лучшем случае оно может возобновиться в сентябре, и первыми станут популярные туристические направления, в том числе, Турция. О том, когда для россиян откроются другие страны, в частности Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Израиль, пока неизвестно.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. В настоящий момент исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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