В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.

Сперва Лавров отметил, что сам он впервые за три месяца пандемии побывал за рубежом в Белоруссии и Сербии, хотя оба визита были изначально запланированы на март. Затем Красковский спросил, знает ли дипломат о том, что сейчас все туристы летают в Турцию через Белоруссию авиакомпанией Belavia.

«Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, что осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии этих решений», — подчеркнул глава МИД.

Ранее в этом же интервью Сергей Лавров не смог ответить на вопрос о сроках открытия границ, которые были закрыты на фоне пандемии. Он сообщил, что МИД в режиме реального времени снабжает правительство России информацией о ситуации с коронавирусом за рубежом.

В мае в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК министр исключил возможность передвигаться по миру с прежней свободой после пандемии коронавируса, отметив, что восстановление международных связей займет длительное время. Также он заверил, что в России не планируется введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение граждан за границей.

В июне Россия объявила об открытии границ для выезда за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. С таким заявлениям выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Кроме того, Мишустин уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах.

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