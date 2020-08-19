Руцкой заявил о конце политической карьеры Лукашенко

Политическая карьера президента Белоруссии Александра Лукашенко закончилась, его «поезд ушел», заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой. Его цитирует «Газета.Ru» в среду, 19 августа.

«Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так. Современные политики не научились главному — общаться с людьми и слушать их», — сказал Руцкой.

Он выразил уверенность в том, что Лукашенко уже не помогут выезды на заводы к бастующим рабочим, так как для недовольства людей действующей властью есть причина.

В то же время на ситуацию в республике оказали влияние и внешние силы, полагает Руцкой. По его словам, определенным политическим силам выгодно возникновение на границе с Россией русофобского государства. «Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции – они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — заключил политик.

18 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсудили происходящее в республике. В тот же день эту тему с российским лидером обсудили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. 18 августа Лукашенко во время общения с рабочими заявил, что «пока вы меня не убьете, других выборов не будет».