Лукашенко и Путин снова поговорили

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко снова поговорили. Главы стран созвонились и обсудили переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее, 18 августа, сообщалось, что президент России обсудил ситуацию в Белоруссии сразу с двумя зарубежными коллегами, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что любое вмешательство может привести к усугублению проблем. В свою очередь Меркель подчеркнула, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.

В ходе массовых акций протеста в республике задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.