Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Латушко, его вынудили покинуть территорию страны, в противном случае угрожая уголовным преследованием. Однако, он подчеркнул, что планирует вернуться в Белоруссию и не собирается просить о политическом убежище в одной из стран ЕС.

Политик затруднился назвать сроки своего возвращения. «Давайте ответ на этот вопрос оставим на немного более позднее время. После того как будут завершены визиты. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о тех планах, которые у меня есть», — заявил он.

О том, что Латушко уехал в Польшу стало известно 2 сентября. Политик заявил, что планирует провести ряд встреч на международном уровне.

По факту создания Координационного совета правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.