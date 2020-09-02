Один из лидеров белорусской оппозиции выехал в Польшу

Белорусский оппозиционер Павел Латушко выехал за пределы республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.

На данный момент член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции находится в Польше, сообщил источник агентства. По его данным, Латушко уехал минувшей ночью.

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Латушко подтвердил информацию о своем местонахождении, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что об эмиграции речь не идет.

Оппозиционер также рассказал «Интерфаксу», что планирует побывать не только в Польше, но и в Литве, однако с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской он встречаться пока не планирует.

«В Вильнюсе запланирован ряд встреч в министерстве иностранных дел, а также в парламенте. Планирую также встретиться с депутатами Европарламента от Польши и Литвы. Встреча со Светланой Тихановской пока не планировалась», — сообщил Латушко. «После того как закончится форум и я проведу запланированные встречи, вернусь в Минск», — добавил он.

По факту создания КС оппозиции Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Член президиума КС Мария Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения нового и честного голосования.