Колесникова назвала главную цель оппозиции Белоруссии

Главной целью оппозиции Белоруссии на данный момент является выполнение требований, которые общество предъявляет к руководству страны. Об этом заявила в интервью «Ленте.ру» одна из руководителей Координационного совета оппозиции и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова.

По ее словам, требования протестующих заключаются в освобождении политических заключенных, расследовании преступлений по фактам избиений и пыток задержанных на первых митингах и проведении новых президентских выборов. «То движение, которое есть в Беларуси, оно ни в коем случае не оппозиционное. Это движение большинства (...) Мы транслируем как раз интересы этого большинства», — подчеркнула лидер оппозиции.

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Колесникова также заявила, что движение противников власти не координируется из единого центра влияния, «есть множество инициатив активных белорусов, желающих помогать своим согражданам», и единение в самом обществе. «Протесты слишком децентрализованы и не подконтрольны, они неуправляемы — это желание самих граждан. Именно поэтому они не могут ослабнуть, они могут трансформироваться», — сказала политик.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно утверждал, что протесты в стране проплачены и организованы третьими странами. В частности, после того как Литва, Латвия и Эстония ввели против него и его окружения санкции, он заявил, что «им дали команду "фас" более матерые страны». Кроме того, Лукашенко уверен в угрозе военного вторжения с запада со стороны НАТО. Однако, по его словам, в таком случае Москва и Минск могут задействовать совместную военную группировку.

29 июля в Белоруссии задержали 33 наемника из России. Спецслужбы утверждали, что они хотели организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко тогда говорил, что еще один отряд «российских боевиков» переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране, о чем Минск предупредила Украина. Заявления о том, что за противниками Лукашенко стоят «кукловоды» из Москвы, впервые прозвучали от белорусских властей еще в июне после ареста экс-участника выборов президента, бывшего председателя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.