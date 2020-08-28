Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в связи с обстановкой в республике и на ее границах, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, за протестами в Белоруссии стоит Запад. У границ разворачиваются части НАТО, из Берлина переброшены 18 американских самолетов, у которых на подвесках может быть ядерное оружие. Белорусский лидер рассказал, как связался с Путиным.

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«У нас договор. Говорю: "Давай думать, что будем делать". Он говорит: "Мы знаем, чего они хотят". И Путин уже прошел несколько таких этапов от Чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ», — заявил Лукашенко.

По его словам, они с Путиным договорились, что вместе справятся «с этой проблемой». Если за границей «дернутся», надо задействовать совместную военную группировку. Ее основой будет белорусская армия. «А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что пока белорусы «справляются сами». «Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе "устаканить" любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко.

Он заключил, что Путин, «защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию».

Ранее Лукашенко прокомментировал заявление Путина о создании в России резерва силовиков для возможной помощи Минску.