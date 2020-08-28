Лукашенко прокомментировал заявление Путина о резерве силовиков для Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о создании в России резерва силовиков для возможной помощи Минску, передает БЕЛТА.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал Лукашенко.

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По его словам, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» в Россию. «Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что Западу в Белоруссии нужен рынок для продажи своей продукции.

27 августа Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Однако он может быть задействован, только если ситуация в республике выйдет из-под контроля.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.