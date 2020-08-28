Песков оценил число силовиков в резерве для Минска словами «достаточно разумное»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал точное число российских силовиков в резерве для помощи Минску, но оценил его словами «достаточно разумное». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 28 августа.
«Я ничего не могу сказать про вооружение, их достаточно разумное количество», — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько многочисленна эта группа силовиков и чем она вооружена.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь идет именно о резерве, и выразил надежду на то, что его не придется задействовать. «Мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Белоруссия не столкнется», — отметил он.
Накануне президент Владимир Путин проинформировал, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко в РФ был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. Он уточнил, что российские силы могут быть задействованы только в случае выхода ситуации в республике из-под контроля.
Массовые протестные акции продолжаются в Белорусии после оглашения ЦИК итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.