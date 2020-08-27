Путин объявил условие использования российских силовиков в Белоруссии

Российские силовики будут задействованы в Белоруссии при условии, если экстремистские элементы в республике перейдут границы и начнут разбой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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По его словам, Москва исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.

Ранее Путин впервые прокомментировал события в республике. По его словам, Россия ведет себя в ситуации с Белоруссией сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. На процессы в стране хотят влиять извне ради определенных политических интересов, считает президент.

Также глава государства сообщил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко также выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.