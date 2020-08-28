Кремль прокомментировал создание в России резерва силовиков для Белоруссии

В Кремле исходят из того, что в Минске не возникнет ситуация, при которой понадобится задействовать российских правоохранителей. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал создание Россией резерва силовиков для помощи Белоруссии. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 28 августа.

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Песков заверил, что Москва как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Накануне российский президент Владимир Путин проинформировал, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии.

По его словам, российские силы могут быть задействованы, только если ситуация в республике начнет выходить из-под контроля. Комментируя события в стране после президентских выборов, он отметил, что ситуация уже выравнивается.

После выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.