Президент России Владимир Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию, где на протяжении нескольких недель после президентских выборов проходят массовые протесты. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 27 августа.

По словам Путина, в России по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — отметил Путин.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Генеральном штабе также сообщил, что в созданный президентом резерв вошли Силы специальных операций Вооруженных сил России. По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.

Путин впервые прокомментировал события в Белоруссии

Москва ведет себя в ситуации с Белоруссией более сдержано и нейтрально, чем власти США и европейских стран, заявил президент России. По словам Путина, на процессы в Белоруссии стремятся влиять внешние силы, которые преследуют свои политические интересы.

Российский лидер выразил надежду на мирное разрешение ситуации в бывшей советской республике. По его мнению, она уже выравнивается.

О возможной поддержке со стороны России ранее уже говорил Лукашенко

16 августа Лукашенко сказал, что российский президент заявил о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Позже белорусский лидер сказал, что у него имеется полное взаимопонимание с российским коллегой по ситуации в республике.

В Белоруссии на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко называет происходящее дипломатической бойне за Белоруссию. По словам белорусского лидера, против республики сейчас ведется гибридная война.

«Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне» Александр Лукашенко о происходящем в стране

Он считает, что «неустоявшиеся соседи» не стесняются открыто говорить о своей позиции по вопросу повторных выборов в стране, а также начинают вмешиваться во внутренние дела и давят на государство.

Вместе тем Лукашенко призвал белорусов «шевелиться», чтобы избежать проблем в экономике. Также глава республики выразил уверенность, что в стране преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями. По его словам, ему как действующему президенту есть на кого опереться.

«Это же силища — три миллиона человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты», — заявил Лукашенко.

Президент анонсировал скорое появление еще одной российской вакцины от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса будет представлена в сентябре, заявил в рамках того же интервью Владимир Путин.

Глава государства уверен, что второй препарат будет надежным и эффективным. По его словам, две российские вакцины будут конкурировать между собой, поскольку они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

Путин рассказал о состоянии дочери после испытания российской вакцины

Кроме того, Путин рассказал, что одна из его дочерей, которая испытала на себе российскую вакцину от коронавируса, сейчас чувствует себя хорошо, у нее выработались антитела.

«Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение» Владимир Путин о решении одной из дочерей испытать вакцину

«[Она сделала прививку] как доброволец, и с учетом ее профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», — сообщил президент.

Путин также предположил, что в России удалось пройти пик заболеваемости COVID-19 и «создать необходимые условия для дальнейшей работы». В то же время президент призвал сограждан помнить, что коронавирус никуда не делся и нужно соблюдать меры безопасности.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины было объявлено 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено производство препарата. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется примерно в середине сентября.

975 576 случаев коронавируса в России

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала факт пандемии.

Путин также оценил ситуацию на мировом рынке нефти

По мнению президента России, роста цен на нефть до 46 долларов за баррель недостаточно, он хотел бы, чтобы цена была «чуть побольше». При этом глава государства дал понять, что текущее положение дел в экономике удовлетворительное.

«У нас, несмотря на сложности, растут резервы. Это создает подушку безопасности», — отметил Путин.

Президент указал, что макроэкономические показатели России стабильны и пик экономических проблем, связанных с коронавирусом, в стране пройден. По его оценке, инфляция по итогам года составит 3,4 процента.

Глава государства также обнародовал прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года. Ожидается, что российская экономика просядет на 5-6 процентов. Причиной сдержанного падения президент назвал своевременные меры, предпринимаемые правительством страны. В то же время он отметил, что проблем избежать не удалось. Так, некоторые предприятия не попали в госпрограмму поддержки пострадавших отраслей, хотя сильно пострадали.