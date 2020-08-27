Лукашенко заявил о вышедшей митинговать за него «силище» в три миллиона белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в стране преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Главное для нас — экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку», — заявил он.

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Лукашенко добавил, что ему как действующему президенту есть на кого опереться, это почувствовали в стране. В митингах в поддержку власти приняло участие около трех миллионов белорусов, сказал он. «Это же силища — три миллиона человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80 процентов, которые за нас проголосовали», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.