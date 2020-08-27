Лукашенко рассказал о дипломатической бойне за Белоруссию

В отношении Белоруссии началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи» не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела и давят на государство. «Налицо дипломатическая война», — еще раз подчеркнул президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов выборов, согласно которым действующий президент набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.