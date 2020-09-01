Лукашенко объяснил сотрудничество с Западом непониманием со стороны России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил расширение сотрудничества республики со странами Запада непониманием со стороны российского руководства. Его слова приводит БЕЛТА.

«Да, я проводил многовекторную политику насколько это было возможно. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали», — заявил он.

Лукашенко добавил, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, хотя и была вынуждена при экономических спорах искать альтернативу на том же нефтяном рынке. Однако глава государства подчеркнул, что многовекторность останется основой белорусской внешней политики, так как она предопределена географическим положением республики.

«Нет Советского Союза — когда две противоборствующие опоры, но всегда понимающие, что есть красная черта. Поэтому я был за многополярность. А многовекторность — географический центр Европы у нас в Полоцке. И какую нам политику проводить?» — порассуждал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока. Глава республики напомнил, что в послании народу и парламенту перед президентскими выборами он заявил, что россияне стали называть белорусов не братьями, а партнерами. Как утверждает Лукашенко, его услышали «и в Кремле, и везде». «Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то "жиманул" на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок», — подчеркнул белорусский лидер.