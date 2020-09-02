В Белоруссии возбудили уголовные дела за угрозы расправой депутатам

В Брестской области Белоруссии возбудили уголовные дела за угрозы расправой депутатам. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает BrestCITY со ссылкой региональное управление Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, в интернете появились призывы отозвать депутатов, после этого некоторые из них получили угрозы расправой, если не сложат свои полномочия. В сообщениях злоумышленники упоминали имена близких парламентариев. Угрожали депутатам палаты представителей Национального собрания Белоруссии в Дрогичине, Столине и Пинске.

Уголовные дела возбуждены по статье «Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности», по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

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