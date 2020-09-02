Милиция в Минске отказалась освободить задержанных журналистов

Задержанные в Минске журналисты останутся в милиции до утра. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает РИА Новости.

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Чиновник отказалась объяснять причины, по которой журналисты не могут быть освобождены. Она отметила, что еще« идет уточнение информации». В свою очередь, портал TYT.BY выяснил, что репортеров будут судить за участие в несанкционированной акции.

Журналисты были задержаны 1 сентября во время акции протеста, организованной белорусскими студентами.

1 сентября глава МВД Белоруссии Юрий Караев, комментируя ситуация с пострадавшими в стране в ходе протестов журналистами, признал вину перед сотрудниками СМИ, заявив, что силовики иногда «перегибали». Министр добавил, что в ходе протестов сотрудникам милиции сложно быстро среагировать на журналистов, которые обозначают себя как пресса, чтобы не быть перепутанными с участниками акций. «Когда ты только что получил камнем в щит, слева — по челюсти, справа бьют твоего товарища, за секунду определить, что это — журналист, я его обойду, не всегда возможно», — заявил он, добавив, что «журналистам необходимо соображать, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора».

27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, в том числе корреспондента «Ленты.ру» Антонину Матвееву. Сотрудники СМИ готовились освещать протесты на площади Независимости возле Красного костела. Тогда Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю подряд. Люди требуют отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответственности тех, кто отдавал приказы жестоко разгонять первые митинги и издеваться над задержанными. Последний раз подобное произошло 12 августа, тогда же состоялась первая мирная женская акция под названием «цепь солидарности», когда одетые в белое девушки вышли с цветами на улицы и потребовали остановить насилие. С тех пор они проводятся регулярно.