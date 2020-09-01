Избиения протестующих на заднем дворе лицея БГУ попали на видео

На видео попали жесткие избиения протестующих на заднем дворе лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Запись опубликовал Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

На кадрах видно, как силовики валят задержанных участников акции протеста на землю и избивают их руками и ногами. При этом в избиениях участвуют неопознанные люди в штатском, действиям которых сотрудники правоохранительных органов не препятствуют.

Ранее сообщалось, что группа женщин попыталась не дать уехать автомобилю сотрудников правоохранительных органов, в который ранее посадили задержанных журналистов издания Tut.by. Подбежавшие бойцы ОМОН грубо оттолкнули их от машины, повалив одну из женщин на землю. При этом стражи порядка утверждали: «Сама упала».

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи людей, известно о четырех погибших.

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