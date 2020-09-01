Протестующие студенты прорвали оцепление силовиков в центре Минска

Колонна протестующих белорусских студентов прорвала оцепление силовиков в центре Минска. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Tut.by.

На кадры попала колонна студентов, путь которой преградили правоохранители. Студенты смогли продавить цепь силовиков, после чего побежали дальше про тротуару. Сотрудники милиции устремились в погоню за ними.

Ранее в сети появилось видео разгона ОМОНом группы студентов с бело-красно-белыми флагами у здания Белорусского государственного университета (БГУ).

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные также рассказывали об избиениях в изоляторах.